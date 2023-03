Stasera Italia, Isabella Tovaglieri chiede aiuto a Bruxelles sull'emergenza migranti

10 marzo 2023 a

Emergenza migranti, se ne parla non solo nelle aule della politica ma anche in televisione. Al tema è stata dedicata parte della trasmissione "Stasera Italia" in onda il 10 marzo su Rete4. Ospite in studio è stata la leghista Isabella Tovaglieri che ha chiesto un urgente intervento da parte dell'Europa, l'unica in grado di risolvere il problema in modo definitivo.

Emergenza sbarchi, secondo @isatovaglieri è un problema europeo: "Bisogna lavorare in Europa con una voce unica affinchè il famoso meccanismo di redistribuzione dei migranti possa funzionare"#StaseraItalia pic.twitter.com/Yz2K1YB7Bs — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 10, 2023

"Questo è un problema europeo - ha detto Sono certa che le misure predisposte dai singoli governi nazionali non siano una risposta definitiva al problema migratorio ma è l'unico strumento che hanno a disposizione nel momento in cui l'Europa, su questo problema, risulta completamente non pervenuta. Quindi bisogna lavorare in Europa con una voce unica affinché il famoso meccanismo di redistribuzione dei migranti finalmente possa funzionare. E la revisione del Trattato di Dublino non può essere una soluzione".