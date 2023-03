Stasera Italia, Violante contro la Brigata Wagner: ci danneggia coi migranti

13 marzo 2023 a

a

a

Guido Crosetto e Antonio Tajani ne hanno parlato ai quattro venti. Parte del flusso di migranti che arriva sulle coste italiane attraverso il Mediterraneo viene direttamente dalle zone dell'Ucraina controllate dalla Brigata Wagner. Anche di questo si è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 13 marzo su Rete4. Ospite nello studio di Barbara Palombelli era Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei deputati, che ha sottolineato la nuova strategia bellica del Cremlino.

Il Governo attacca: brigata Wagner dietro gli sbarchi



Ne parliamo a #StaseraItalia con Luciano Violante pic.twitter.com/Ddf9EIxbXk — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 13, 2023

"I migranti partono dalle zone controllate dalla Wagner - ha detto Violante - Altrimenti è difficile che chi lo sa consenta questo tipo di migrazioni. Può darsi che questo filo parta direttamente da Mosca, non è che c'è bisogno di grandi invenzioni. Se vuoi danneggiare un Paese come l'Italia, hai uno strumento in mano e lo utilizzi. I migranti basta lasciarli partire: i trafficanti ci sono e non stanno certamente sulle barche, stanno in ville dorate".