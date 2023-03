L'aria che tira, Colombo senza freni su Meloni. Senaldi lo inchioda: "Tutti hanno capito che..."

14 marzo 2023 a

Furio Colombo continua a martellare su Giorgia Meloni ma gli argomenti sembrano sempre più pretestuosi. L'ex parlamentare e già direttore dell'Unità martedì 14 marzo è ospite de L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7, e parlando dei naufragi di migranti è finito ad attaccare il governo sull'assurdo caso del karaoke al compleanno di Matteo Salvini tirato fuori dalla sinistra. "Questo andare a cantare di Giorgia Meloni, invece di vedere le vittime (di Cutro, ndr) e le loro mamme, è un gesto che non può essere dimenticato. È un momento terribile, nessuno può sperare che d'ora in poi la Meloni governi così male".

Parole a cui replica il condirettore di Libero, Pietro Senaldi: "Meloni potrebbe macchiarsi la camicia mentre mangia gli spaghetti o pestare un piede a un giornalista che le sta dietro per intervistarla. Anche queste saranno cose che saranno giudicate imperdonabili", afferma Senaldi, "tutti hanno capito che a Furio Colombo sta antipatica Giorgia Meloni, non c'è niente da fare. Tutti gli uomini hanno le loro antipatie". "Confido che col tempo troverà altri punti più bassi del governo Meloni, potrebbe macchiarsi" rincara la dose Senaldi in riferimento all'escalation di attacchi di Colombo a Meloni. Come quando sempre nel programma di La7, nel novembre dello scorso anno, aveva tiratoi ballo la figlia della premier, che aveva accompagnato la madre al G20. Il parallelismo del giornalista tra i "bambini in top class" come la figlia di Meloni e quelli che annegano in mare nel Mediterraneo tentando di raggiungere le nostre coste aveva indignato tutti.