L'Aria che Tira, Colombo non perde l'ossessione: “Siamo nel regime meloniano”

17 febbraio 2023 a

a

a

Furio Colombo, ex senatore e giornalista, va avanti con la sua crociata nei confronti della coalizione di centrodestra attualmente al governo. In particolare, nel corso della puntata del 17 febbraio de L’Aria che Tira, talk show mattutino di La7 condotto da Myrta Merlino, Colombo mette nel mirino Giorgia Meloni: “C'è una curiosa arbitrarietà che il governo si assume quando si tratta di cose che riguardano l’interno, il sottocoperta della nave del regime meloniano. Quando si tratta di uscire allo scoperto davanti all’Europa, davanti ai problemi finanziari, davanti alla polemica sull’amministrazione del governo, ci compare una presidente del Consiglio molto leale, molto cauta e molto rispettosa. Quando poi si scende nel sottocoperta del governo che opera da solo e per sé stesso, l’arbitrarietà diventa incredibile, perché da una parte il premier si prendere il compito di mandare una lettera di saluti affettuosi a Silvio Berlusconi perché assolto in una situazione tutt'altro che straordinaria e nobile”.

"Ha ragione il governo Meloni". Fontana promuove la stretta sui crediti fiscali

“Non ci sta - spiega il giornalista interpellato in merito dalla padrona di casa - perché il governo italiano deve compiacersi perché Berlusconi è stato assolto? Il governo italiano?! Cioè tutti noi? È assolutamente una mossa arbitraria e personale, che riguarda la politica tra i partiti e i legami della maggioranza, non riguarda noi cittadini, i governati. Non si può dire - chiosa Colombo - che sta facendo bene, si sta facendo gli affari propri”.