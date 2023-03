Lo scontro Orsini-Sala accende le "tifoserie", cosa tirano fuori su Twitter

09 marzo 2023 a

Lo scontro clamoroso tra il professore di sociologia Alessandro Orsini e la giornalista Cecilia Sala nel corso di #Cartabianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Rai3, scatena le tifoserie dei social. Il dibattito si infiamma quando Orsini afferma che in Ucraina "stiamo portando avanti un massacro inutilmente quando invece potremmo avviare subito un’iniziativa diplomatica", e alla fine della guerra dovremo "prevedere delle concessioni territoriali per la Russia”. Sala replica:: “Queste previsioni sono un po’ forti, il professor Orsini non aveva previsto neanche che ci sarebbe stata una controffensiva nell’area di Kharkiv o nel Sud a Kherson”.

Il botta e risposta si fa serrato, con i due che si parlano sopra e si accusano vicendevolmente di falsità e polemiche strumentali. Le posizioni dei contendenti sono inconciliabili e come accade su temi in cui l'opinione pubblica è fortemente polarizzata, sui social i sostenitori delle due tesi si scatenano.

Il giornalista Giancarlo Loquenzi, conduttore di Zapping su Rai Radio 1, commenta su Twitter: "Orsini borbotta come una caffettiera intasata mentre Cecilia Sala indefessa fa strage di tutta la sua retorica da un anno a questa parte. E lui non può che sminuirla e offenderla. Il perché sia in tv continua ad essere un mistero". "Ricordare a Orsini tutte le ca***te che la sua mente è stata capace di partorire. Uno sporco lavoro, ma qualcuno doveva ben farlo. E mentre lui prova a fare mansplaining, vale doppio. Brava", scrive un altro utente.

Non la pensano tutti così. I "fan" del professore che in questo anno di guerra ha diviso l'opinione pubblica con le sue posizioni viste da molti come filorusse e pro-Putin, confermano la loro stima a Orsini e tirano fuori il video in cui a Piazzapulita, per errore, Corrado Formigli aveva mandato in onda lo scenario di un videogioco. "Cecilia Sala, per il suo 'scontro' a #cartabianca, è il nuovo idolo di piddini, bandierini ecc, colei che ha 'sbugiardato' Orsini, la grande esperta di Ucraina Io la ricordo a piazzapulita dove, insieme a Formigli, ci descriveva 'i sotterranei Azovstal'. Peccato fosse un gioco", scrive un utente.