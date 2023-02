Piazza Pulita, il professor Alessandro Orsini: chi parla in tv è selezionato a monte

24 febbraio 2023 a

Siamo abituati a esternazioni di ogni tipo da parte del professor Alessandro Orsini, docente di Sociologia del terrorismo alla Luiss. L'ultima in ordine di tempo è arrivata nella puntata di Piazza Pulita in onda giovedì 23 febbraio su La7. Il prof. Orsini ha detto che gli esperti di politica internazionale che parlano in televisione sarebbero selezionati a monte. Non è chiaro da chi ma lui è convinto che questa sia la realtà. E il fatto che lui stesso sia "autorizzato" a esprimere posizioni critiche nei confronti dell'Occidente deriverebbe dal fatto che rappresenterebbe una vera e propria falla del sistema.

"Putin ha firmato un decreto che prevede di portare a 1 milione e mezzo i soldati dell'esercito russo impegnati in Ucraina entro il 2026 - ha detto durante l'intervista il professor Orsini - E' chiaro che Putin sta prendendo in considerazione la possibilità di una terza guerra mondiale. La Russia ha ancora una classe dirigente vitale mentre la classe dirigente europea è completamente corrotta. Sulla politica internazionale il livello di libertà di informazione esistente in Italia è pari a quello della Russia. L'Italia è un Paese satellite degli Stati Uniti quindi tutti gli esperti che parlano di politica internazionale in televisione vengono selezionati a monte. Io, invece, sono una falla del sistema. Il giorno che qualcuno deciderà di studiare il mio caso e la mia storia capirà molte cose del nostro Paese. Io ho fatto una serie di mosse che mi hanno consentito di dire le cose che dico in tv. La vera libertà è lo studio. E' possibile fare dei movimenti per mandare in tilt il sistema e fare in modo che una voce libera si stagli rispetto alle altre. E' un classico caso di defezione delle elite che si verifica quando una persona che si è formata in ambienti importanti e molto selezionati, per una serie di ragioni decide di utilizzare il sapere che ha acquisito in quegli ambienti contro quegli stessi ambienti. Tante volte ho fatto lezione ai vertici della Nato. Questo è un tipico caso di defezione delle elite.