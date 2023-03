Lory Del Santo e Marco Cucolo fotografati sulla neve, crisi finita?

Francesco Fredella 06 marzo 2023 a

Come prima, più di prima. Lory Del Santo e Marco Cucolo sono "scappati" in montagna per godersi un weekend d'amore. E sono stati paparazzati sulle nevi di La Thuile, sul Monte Bianco, nei pressi di Courmayeur. Più affiatati che mai, si sono lasciati fotografare dopo aver concluso un’intensa mattinata di piste, prima di accedere all’area food stellata per rifocillarsi. Sembra, dunque, che la coppia abbia finalmente superato la crisi che ne aveva fortemente minato la stabilità, dopo la partecipazione all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi quando, a causa di alcuni diverbi e incomprensioni, Lory aveva deciso di prendere una pausa di riflessione piuttosto lunga, lasciando l’Italia e il suo Marco per recarsi negli Usa, sua seconda patria. Tra i due, ben 34 primavere di differenza – lei 64 anni, lui ne ha compiuti da poco 31 – che, probabilmente, hanno contribuito a produrre una crisi momentanea assolutamente fisiologica ma, ormai, superata.

“Nelle piste c’è chi arriva primo”, ha tuonato la Del Santo dal suo profilo Instagram, dove ha postato diverse stories che ritraevano l’incantevole affaccio sulla vallata, dalla dimora super luxury dove ha soggiornato con il suo Marco. “L’importante è che l’altra persona aspetti in fondo”, ha concluso la diva di Drive In a voler sancire ufficialmente la fine delle difficoltà sentimentali che avevano caratterizzato gli ultimi mesi del suo rapporto con il modello napoletano. E ora che le incomprensioni sono finalmente alle spalle, che il bel Marco decida di fare il grande passo, chiedendo alla sua Lory di sposarlo? Staremo a vedere!