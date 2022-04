Isola dei Famosi, Marco Cuculo perde le mutande. Naufraghi sconcertati

10 aprile 2022 a

a

a

Magia all’Isola dei Famosi: Marco Cucolo perde le mutande e le ritrova grazie a Guendalina Tavassi. Il reality show condotto da Ilary Blasi sta viaggiano a vele spiegate: buoni gli ascolti, cast di personaggi rodati e scafati, dinamiche interne, opinionisti sul pezzo e clima allegro, spensierato e trash. Insomma è un reality show che non si crede un programma di approfondimento.

Clamoroso all'isola dei famosi: la madre di Blind in tribunale chiede gli alimenti al figlio

In Honduras, tra un litigio e l’altro dei naufraghi, sta emergendo la personalità di Marco, molto amato dai compagni d’avventura. Oggi, il fidanzato di Lory Del Santo con nonchalance ha chiesto a Guendalina e al fratello: “Qualcuno per caso ha trovato la mia mutanda da qualche parte?” e la naufraga ha fatto il “miracolo”: si è alzata, ha fatto un fiocco e gli ha detto: “Io ce li ho attaccati alle porte, adesso te ne faccio uno, te lo sciogli e vai a ricercare le cose negli stessi posti. Ci devi credere eh! E’ un metodo infallibile, mi prendono tutti in giro invece è un metodo che funziona realmente”.

Ebbene, in barba agli scettici, la “magia” è riuscita. Cucolo ha rovistato di nuovo nel suo sacco e ha trovato lo slip nero che si era nascosto in una coperta: “Attenzione, attenzione…. Eccola!”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.