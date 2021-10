"Avevo 14 anni e..." Lory Del Santo choc, il racconto gela il pubblico di Storie Italiane

Francesco Fredella 25 ottobre 2021 a

a

a

"Dovevo dire a mia madre degli abusi, ma mi vergognavo": quella di Lory Del Santo è una vera bomba. Esplode a Storie italiane con Eleonora Daniele su Rai1, come tutte le mattine. Si parla degli abusi al maneggio, di cui la trasmissione si occupa da tempo, ed interviene in collegamento la Del Santo. Che dice: "Anche a me è successa una cosa simile, avrei dovuto dire a mia madre che quest'uomo mi importunava, ma mi vergognavo. Dobbiamo avere fiducia". Queste parole lasciano tutti senza fiato per un attimo.

Adua Del Vesco, il caso s'ingrossa: a Mattino Cinque parla pure Lory Del Santo: anche una mia attrice...

La Del Santo non ha non ha mai avuto il coraggio di confessare le violenze brutali subite quando era bambina. «Avevo 14 anni. Un giorno il compagno di mia madre mi ha sbattuta sul letto… Ho capito troppo presto qual era l’obiettivo dell’altro sesso e quindi il mio ruolo. Quando guardo indietro, riaffiorano i fantasmi del passato. Mi sono resa conto in modo brutale che gli uomini possono essere malvagi, spietati. Possono infrangere i sogni innocenti di una bambina. Anche in famiglia si può essere massacrati», racconta riavvolgendo il nastro.

Quella volta in ascensore con Trump...Lory Del Santo svela tutto

Da poche settimane è uscito l'ultimo libro di Lory Del Santo, che s'intitola "La felicità come optional". Sta avendo molto successo. Negli anni scorsi, dopo la morte improvvisa di suo figlio, Lory decise di entrare al Grande Fratello vip. Una terapia aveva definito quell'esperienza. Che è servita molto a recuperare i morale dopo momenti difficilissimi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.