Quella volta in ascensore con Trump...Lory Del Santo svela tutto

Lory Del Santo e quell'invito a cena di Donald Trump. La showgirl, ospite di "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, ha raccontato di quella volta in cui, nella Trump Tower di New York, si ritrovo' in ascensore con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Una storia che, ad ascoltarla proprio oggi, ha dell'incredibile. Una storia che risale ad anni fa, quando Lory Del Santo abitava nello stesso grattacielo del tycoon. “Vivevo nel suo stesso palazzo e di solito c'era un ascensorista che ti portava direttamente nel tuo appartamento. Non avevi bisogno nemmeno di premere il bottone per arrivare del tuo piano. Una volta però vado in ascensore e questa persona non c'è, e in quel momento entra Donald Trump, ai tempi già famosissimo”. Lei come ha reagito? “Io sono entrata in confusione, non mi pareva possibile aver incontrato così Trump e mi sono dimenticata di premere il bottone per arrivare il mio appartamento. Così lui mi ha anticipato e ha premuto quello per andare a casa sua”. E poi cosa è successo? “L'ascensore è arrivato all'ultimo piano, e Trump mi ha detto: "signorina, dove sta andando? Questo è l'ultimo piano, o scende qui o non ho capito dove debba andare'. Io gli ho chiesto scusa, abbiamo iniziato a parlare e mi ha chiesto se volevo visitare casa sua”.

Lei ha accettato? “Certo, ha una casa stupenda, con vista su Central Park. Però non ci ha provato, assolutamente, mi ha chiesto solo il mio telefono. E, il giorno dopo, mi ha chiamato”. Per dirle cosa? “Se volevo fare un giro con lui in città, con la sua limousine. Ma io ero a casa con degli operai e non potevo andare. Così è venuto lui da me”. A casa sua, con gli operai? “Si, è arrivato e gli operai non lo hanno riconosciuto, lo hanno scambiato per mio marito e gli hanno chiesto il suo parere su come stavano andando i lavori”. Come ha risposto Trump? “Gli ha fatto i complimenti per l'ottimo lavoro. Poi però mi ha chiesto cosa pensavo delle sue ex donne e mi ha invitato a cena. E io ho accettato....”, ha raccontato la Del Santo a Un Giorno da Pecora. Tornando all'attualità, ovvio che lei preferisca vinca Trump e non Biden? “Biden non si ricorda nemmeno chi è l'altro, lo scambia per Bush. Io preferisco Trump, mi piace, è brillante, sa cantare, sa ballare...”.

