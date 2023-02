Santoro senza pietà su Schlein e Bonaccini: "Si sono nascosti", gelo da Floris

21 febbraio 2023 a

La sfida delle primarie del Pd è un duello tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Chi preferisce tra i due Michele Santoro? Alla domanda del conduttore di Dimartedì, Giovanni Floris, il giornalista sbotta e ricorda il voto delle regionali in Lazio e Lombardia: "Era un voto contendibile dal Pd, dov'erano Bonaccini e Schlein? Cosa pensavano ? Si sono nascosti perché nessuno dei due voleva la colpa della sconfitta, non li voglio leader così, voglio persone che vanno in battaglia, perdono, si rialzano a continuano a combattere!", sbotta Santoro nella puntata di martedì 21 febbraio.

Quest'ultimo sembra l'identikit di Giorgia Meloni. La premier "è così, va a terra, si rialza e combatte" afferma Santoro. L'ex conduttore di Sciuscià, Il rosso e il nero e tante trasmissioni Rai, non si limita a colpire gli aspiranti leader ma travolge tutto il Pd. A partire dalla delegazione che ha visitato in carcere l'anarchico Alfredo Cospito, che a Opera ha parlato anche con esponenti della criminalità organizzata. "Danno dei mafiosi a quelli del Pd? Ma figurati, è molto se si alzano dal letto, pensa se posso essere mafiosi o di Cosa nostra...". A Floris non resta che commentare: "Una bella difesa del Pd da parte tua...".