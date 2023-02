Media sondaggi, terremoto a sinistra e un crollo clamoroso. FdI cresce ancora

21 febbraio 2023 a

L'impatto del voto delle regionali, il confronto tra le forze della maggioranza, le primarie del Pd. Gli ultimi sondaggi politici fotografano lo stato di salute dei partiti e forniscono tendenze interessanti come la ripresa del Partito democratico nei confronti del Movimento 5 Stelle, le difficoltà del Terzo polo dopo le elezioni in Lazio e Lombardia, il lieve rialzo del consenso alle forze di centrodestra. Sono questi alcuni verdetti della media dei sondaggi Bidimedia che integra i risultati delle ultime quattro settimane dei vari istituti demoscopici.

Nella prima media sondaggi dopo le regionali si notano "differenze interessanti" rispetto alla stessa analisi di un mese fa. "Il Partito Democratico dopo aver toccato e mantenuto il suo minimo assoluto dalla sua fondazione per tutto il mese di gennaio è tornato a crescere, guadagnando 3 decimi nell’ultimo mese dal 15,8 al 16,1% - rileva Bidimedia - registrando anche la crescita maggiore di questo mese. Il partito a calare di più è invece il Terzo Polo, la lista di Azione e Italia viva cede infatti 4 decimi e si porta al 7,8%, stesso valore delle politiche. Il partito di Giuseppe Conte guadagna un decimo e sale al 17,6%, stessa crescita dell'alleanza Verdi-Sinistra (3,6) mentre cede due decimi più Europa (2,5). Si attestano al 2% Per l'Italia-ItalExit di Gianluigi Paragone, 1% Unione popolare di Luigi de Magistris e 0,8% per Italia sovrana e popolare.

Nella coalizione di governo "il partito della premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, guadagna un decimo e si conferma primo partito italiano al 29,6%. Più 0,1 anche per Forza Italia al 7% tondo, perfetta stabilità per la lega all’8,8%. Aggiungendo lo 0,9% di Noi moderati" il centrodestra "vale nel suo complesso il 46,2%, oltre 24 punti sopra il centrosinistra", si legge nel commento alla media diffusa il 20 febbraio.