Quarta Repubblica, Alessandro Sallusti distrugge Giuseppe Conte sul Superbonus

Il governo Meloni ha cambiato i criteri per accedere al Superbonus sollevando un vespaio di polemiche, non solo da parte di Pd e M5s, ma anche dal mondo dell’imprenditoria e dei sindacati. Se ne parla a “Quarta Repubblica”, il talk di Rete4, lunedì 20 febbraio. L’ex premier Giuseppe Conte ha rivendicato la misura nata quando era a Palazzo Chigi: “Politica scellerata? Scellerato è venir meno agli impegni presi in campagna elettorale. Il Superbonus ha creato 900mila posti di lavoro, ha tagliato 1 milione di tonnellate di CO2, ha dato ritorno alle Casse dello Stato per il 70%" e ha accusato l’esecutivo di centrodestra di aver inferto “un colpo letale al settore dell’edilizia, si gioca sulla pelle di lavoratori e famiglie”.

Il direttore del quotidiano “Libero”, Alessandro Sallusti, ha ribattuto forte delle analisi degli economisti: “Sia gli esperti di destra che quelli di sinistra, accertata la verità, hanno detto "attenzione qui salta lo Stato". Bisogna ammettere che più di qualcosa è stato sbagliato. E’ come essere su un transatlantico e scoprire che c’è una falla. Per prima cosa si tappa la perdita poi si fanno le modifiche”. Il direttore ha sottolineato: “Tutti gli italiani erano felici che era stato trovato un metodo per far crescere l’economia però è stato scoperto che era frutto di un doping. Oppure crede che sia un complotto contro di lei? Che si stiano inventando un buco di bilancio?”.