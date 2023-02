Berlusconi assolto, Michele Emiliano gela il Pd: "La più bella delle notizie..."

16 febbraio 2023 a

L'assoluzione con formula piena di Silvio Berlusconi nel processo Ruby Ter e il dibattito sull'uso politicizzato della giustizia sono al centro del dibattito a Stasera Italia, il programma di rete 4 in onda giovedì 16 febbraio. Il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, spiega come "L'assoluzione di un imputato innocente è la più bella delle notizie che ci possa essere, perché vuol dire che il sistema funziona sia pure a fronte di alcune distorsioni", afferma l'esponente del Pd ed ex magistrato.

E proprio alla luce della sua esperienza nelle aule di tribunale, Emiliano fa capire che il vizio su cui si basava il procedimento contro il leader di Forza Italia è qualcosa di più di un cavillo, come detto da qualcuno. "Non conosco gli atti del processo però se l'imputazione" per Berlusconi "era quella di avere, in qualche maniera, dato delle utilità a delle persone perché dichiarassero il falso in un processo e queste persone sono state sentite come testimoni anziché come imputati, quindi con la garanzia della presenza del difensore con l'avviso che hanno facoltà di non rispondere, è evidente che le testimonianze di queste persone non sono utilizzabili, come mi pare sia accaduto nel processo". Insomma, un procedimento minato alla base e durato 11 anni in cui la sinistra - su tutti il Pd - ha cavalcato bunga bunga e cene eleganti.