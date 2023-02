Sondaggi, altra gioia per Berlusconi: aria di sorpasso. E FdI continua a volare

Sullo stesso argomento: Il sondaggio fa sbiancare Bonaccini: clamoroso ribaltone in vista

Fratelli d'Italia che continua a correre nei consensi, come dimostra l'affermazione alle elezioni regionali che hanno visto il centrodestra trionfare nel Lazio e confermarsi in Lombardia, e un balzo deciso di Forza Italia che potrebbe presto tradursi in un sorpasso al Terzo Polo. L'ultimo sondaggio politico di Antonio Noto per Porta a Porta, pubblicato dopo la chiusura delle urne delle regionali, offre diversi spuntai di riflessione.

Le intenzioni di voto degli italiani a livello nazionale fotografate da Noto Sondaggi confermano il partito di Giorgia Meloni prima forza del panorama con il 28,5 per cento in virtù di un avanzamento di mezzo punto rispetto al sondaggio del 26 gennaio scorso. Segue il Movimento 5 stelle al 19 per cento (+1). Anche il Pd, alle prese con le primarie, cresce di un punto raggiungendo il 16 per cento. La Lega invece resta stabile al 10 cento.

Al di sotto del partito di Matteo Salvini i movimenti più rilevanti. Appaiati al 7,5 per cento ci sono infatti Forza Italia e Azione-Italia Viva. Il partito di Silvio Berlusconi guadagna lo 0,5% mentre quello di Carlo Calenda e Matteo Renzi perde un punto percentuale. Senza contare che il sondaggio non rileva i possibili effetti dell'assoluzione di Berlusconi nel processo Ruby Ter. Sulla altre forze politiche si sottolinea il crollo di mezzo punto per Verdi-Sinistra (2,5 per cento), stabile +Europa (2 per cento), balzo dello 0,5 per Noi Moderati che si attesta all’1,5 per cento. In crescita la coalizione del centrodestra (47,5 per cento, +1,5). Perde mezzo punto percentuale e cala al 20,5 il centrosinistra.