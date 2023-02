Sanremo 2023, Lazza, Marco Mengoni e Tananai i cantanti più chiacchierati sui social

13 febbraio 2023 a

Lazza, Mengoni e Tananai sono stati i cantanti più chiacchierati sui social media durante il Festival di Sanremo. È quanto emerge dai dati del report Nielsen. Analizzando le menzioni relative ai cantanti in gara sulle piattaforme social, è stato Lazza a essere il talent più chiacchierato online, in molti lo hanno definito la «rivelazione del Festival», sicuramente la sua forte presenza social e alcuni momenti simbolici, come la consegna dei fiori di Sanremo alla mamma in platea, hanno incrementato il conversato online. Marco Mengoni, da vincitore è stato menzionato in moltissimi contenuti, specialmente su Facebook e Twitter. Molto chiacchierato è stato anche Tananai, che ha dominato gran parte del conversato specialmente su Twitter, il cantante, infatti, ha spesso condiviso retroscena e chicche interessanti del Festival sui social.

Anche altri cantanti in gara sono stati chiaccherati sui social. Elodie è stata menzionata in oltre 58k contenuti, poichè sono stati molto chiaccherati i suoi outfit e le scelte di make-up, il duetto con Big Mama è stato in particolare oggetto di discussione e di dibattiti. Mr Rain è stato largamente apprezzato dagli utenti, sono stati molti a commentare in maniera positiva la sua esibizione. A seguire Rosa Chemical, che ha raccolto 43k menzioni online, poichè è stato al centro di innumerevoli meme. Riguardo a Giorgia, menzionata in oltre 40k contenuti, è stato molto apprezzato il duetto iconico con Elisa, mentre i Coma Cose hanno riscosso particolare successo come coppia ed è stata ampiamente chiaccherata anche la proposta di matrimonio, avvenuta proprio al Festival. Paola e Chiara hanno suscitato grande conversato riguardo al loro ritorno e infine Ultimo, a chiudere la top dieci dei cantanti più chiaccherati online, si contraddistingue per avere una serie di fanpage online molto attive.