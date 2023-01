Shakira, rissa in strada con la suocera. Bufera social su Gerard Piqué

24 gennaio 2023 a

Rissa in strada tra Shakira e la sua ormai quasi ex suocera Montserrat Bernabeu, madre di Gerard Piqué. La relazione tra la popstar colombiana e l'ex campione del Barcellona è diventata una sorta di telenovela. Con tanto di colpi di scena. Dopo il tradimento di Piqué con la giovane Clara Chia Marti, Shakira si è vendicata nella sua hit in cui prende di petto il suo ex e la nuova fiamma. Shakira accusa Piqué anche di averle lasciato sua suocera come vicina di casa. Ora, però, si aggiunge anche un altro capitolo: spunta il video di una rissa in strada che fa discutere i social.

Nella scena si vede la madre di Piqué aggredire Shakira. Montserrat Bernabeu mette le mani addosso alla cantante cercando di zittirla. Tutto questo sotto gli occhi di Piqué che, però, non fa nulla per sedare gli animi e separare le due donne. Per questo sui social gli utenti si sono scatenati e hanno preso le difese di Shakira. “Sei uscita troppo tardi da quell’inferno”, è uno dei commenti più diffusi a favore della cantante colombiana.