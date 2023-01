Vergogna Fedez, risate su Emanuela Orlandi. Bufera social: "Via da Sanremo"

Christian Campigli 24 gennaio 2023 a

Una vicenda che ha devastato un'intera famiglia. Una ragazzina innocente, rapita e, forse, uccisa, sull'altare di giochi di potere che hanno coinvolto il Vaticano, la Banda della Magliana e i servizi segreti di almeno tre Paesi. Una battuta che voleva essere simpatica e che, al contrario, è stata solo oscenamente stupida. Sono migliaia i commenti, su Twitter piuttosto che su Facebook, sull'uscita del rapper Fedez durante l'ultima puntata del suo podcast, “Muschio Selvaggio”. In studio c’è anche il conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, autore di prestigiosi libri-inchiesta sul caso Vatileaks.

La chiacchierata scivola sulla serie tv di Netflix, Vatican Girl e sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Fedez, dal nulla, se ne esce con una frase volgare, assurda, offensiva. “Non l'hanno mai trovata. La stanno ancora cercando”. Ma, come se non bastasse, il marito di Chiara Ferragni si lascia andare ad una fragorosa e sguaiata risata. Nuzzi, visibilmente, imbarazzato, cerca di prendere le distanze, ricordando come un giornalista mai sarebbe arrivato a tanto.

Era il 22 giugno del 1983 quando la quindicenne Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, scomparve mentre rientrava a casa, dopo aver seguito una lezione di musica. Una vicenda oscura, ancora oggi non chiarita. Quarant'anni di indagini mal svolte, di insabbiamenti, di ipotesi fantasiose, che andavano dal coinvolgimento dei servizi segreti russi, turchi e statunitensi alla Banda della Magliana, ai collegamenti con lo scandalo dello Ior, senza dimenticare la pista dell'orgia di pedofili, avanzata dieci anni fa dall'esorcista padre Amorth. Quattro decenni di dolore, di ansie, di aspettative costantemente mal riposte che hanno letteralmente rovinato la vita dei genitori di Emanuela e dei suoi fratelli. Un dolore che oggi Fedez ha trasformato in burletta.

In rete, sui social, son migliaia i commenti di biasimo al rapper. Molti chiedono che la sua presenza al prossimo Festival di Sanremo venga annullata. Un piccolo gesto per far capire (forse) a Mister Ferragni che avere un microfono in mano conferisce un enorme potere. Al quale deve corrispondere anche tanto senso di responsabilità. Lo stesso che il trentenne milanese oggi ha dimenticato a casa.