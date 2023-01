Chiara Ferragni, cosa indosserà a Sanremo 2023: svelati gli abiti del Festival

Alice Antico 20 gennaio 2023 a

Dal sito ufficiale “The Blonde Salad”, brand di Chiara Ferragni, sono stati nominati i brand che accompagneranno l’influencer nel suo percorso di co-conduttrice a Sanremo. “È ufficiale: Chiara Ferragni, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, indosserà meravigliose creazioni di Dior e Schiaparelli durante la prima e l’ultima serata della kermesse canora. Così, sui suoi canali social, la più nota imprenditrice digitale ‘around the world’ ha annunciato che indosserà abiti disegnati da queste due maison di moda francesi”- si legge sul suo blog.

Negli ultimi anni, infatti, Dior e Schiaparelli hanno raccontato alcuni momenti di vita di Chiara Ferragni, come l’abito indimenticabile disegnato da Maria Grazia Chiuri in occasione delle nozze di Chiara e Fedez nel 2018, oppure il look di Schiaparelli indossato nel 2021, quando la Ferragni ha ritirato il premio come “Woman of the Year”.

Adesso che sappiamo anche quali saranno i brand che vestiranno Chiara, non possiamo far altro che attendere con ansia Il 7 febbraio, data di inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo 2023. Fervono i preparativi per il grande evento dell’anno, sia dentro che fuori l’Ariston! Chiara Ferragni, co-conduttrice della prima e dell'ultima serata, si sta preparando al meglio, come mostra quotidianamente sui suoi profili sociali, condividendo ogni dettaglio con il suo pubblico. L’influencer, giorni fa, ha ritoccato il colore dei capelli, ha preso parte a uno shooting sul set ed è volata a Parigi per fare tutti i fitting, cioé le ultime prove degli abiti che indosserá all’Ariston. Lei stessa, in quei giorni parigini, aveva poi assicurato al suo pubblico di svelare in anteprima tutti i designer scelti per il Festival, come ha fatto esattamente qualche giorno fa. L’imprenditrice di moda ha condiviso su Instagram un carosello di foto del suo viaggio lampo in Francia: "24 hours in Paris for Sanremo fittings" ha scritto nella ‘caption’, aggiungendo anche che "il tempo era un vero schifo". Tra le foto si vede Chiara Ferragni in aeroporto, con un berretto Celine, poi per le strade di Parigi sotto la pioggia e infine all'interno degli atelier: le foto suggerivano almeno due diversi luoghi. Di sicuro, però, una è stata scattata da Dior, come confermano le vetrine: ecco che, in realtá, la Ferragni aveva giá svelato, prima dell’ufficializzazione, che uno dei suoi brand del cuore l’avrebbe accompagnata in questa nuova avventura sanremese.

Anche perché, la foto di Chiara Ferragni di fronte alle vetrine di Dior, apparsa sempre nel feed di Instagram dell’influencer, da molti è stata letta come una conferma indiretta che Dior fosse proprio nella rosa dei brand scelti per le serate all’Ariston. L’altro fattore scatenante riguardo la conferma di tale potesi, poi, é il fatto che l’influencer ha dichiarato piú volte di essere legata alla direttrice creativa di Dior Maria Grazia Chiuri: ebbene sí, ai fan piú accaniti di Chiara non sfugge proprio nulla!