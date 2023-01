Festival di Sanremo 2023, in Rai sbarca anche Fedez

Alice Antico 22 gennaio 2023 a

Il 7 febbraio debutterà il 73esimo Festival di Sanremo. La kermesse canora più importante d’Italia da sempre porta nella città dei fiori moltissimi personaggi tra i più importanti del mondo dello spettacolo. Proprio per questo, siamo tutti impazienti di sapere le novità che ci saranno nell’edizione di quest’anno. Si continuano a scoprire sempre maggiori dettagli riguardo l’evento, ma ecco la news piú fresca: nelle scorse ore Fedez, che si esibirà sul palco galleggiante della nave sponsor, ha annunciato che nei giorni del Festival il suo podcast, “Muschio Selvaggio”, si sposterà nella città dei fiori e approderà in Rai. Il podcast, seguitissimo, è condotto dal rapper insieme a Luis Sal e, nonostante il suo grande successo online, questa è la sua prima volta in televisione. Fedez ha dato la notizia con un tweet che lasciava intendere, appunto, che “Muschio Selvaggio” avrebbe collaborato con il Festival di Sanremo: “E se vi dicessi che Muschio Selvaggio si trasferirà a Sanremo?”, recita il tweet di Fedez e i fan del podcast sono subito andati in visibilio all’idea di uno speciale sanremese di “Muschio Selvaggio”.

Quindi, non solo il podcast sarà a Sanremo nella settimana del Festival, ma debutterà in Rai per l’occasione. Per “Muschio Selvaggio” pare sia prevista una fascia quotidiana su Rai Due, che andrà in onda dalle 18:45 e che avrá una durata di circa 15 minuti. La versione più ampia di ogni puntata, però, sarà poi disponibile su “RaiPlay”, la piattaforma streaming del servizio pubblico. Cosí, é il caso di dirlo, i fan più sfegatati dei Ferragnez, potranno divertirsi nel vedere i loro idoli a 360 gradi durante i giorni del Festival della Canzone italiana.