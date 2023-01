Jacobs contro Fedez, il caso in tribunale: "La sua società?". Sfogo al veleno

Giada Oricchio 18 gennaio 2023 a

Marcell Jacobs contro Fedez: “Io al lavoro, lui al mare”. La collaborazione tra l’uomo più veloce del mondo e l’imprenditore marito di Chiara Ferragni fu annunciata in pompa magna nel 2018, poi è arrivato l’addio, la causa (ancora in corso) e infine sono volati gli stracci. Cosa è successo? Perché è finita male la collaborazione con la Doom, l'agenzia del rapper?

In un’intervista al quotidiano “La Stampa”, il vincitore dei 100 metri e della staffetta alle Olimpiadi di Tokyo è tornato sulla rottura con il produttore musicale e ha rivelato: “Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità, ma lì non hanno mai sviluppato un progetto – ha dichiarato Jacobs -. Me li aspettavo pronti al risultato, invece ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente”.

Jacobs è un fulmine in pista e pure con la bocca: “Le batoste servono, le mazzate sono necessarie nella vita, sempre, a più riprese. Quando tutto sembra facile non ti godi nulla e nel momento in cui cadi ti fai male, se prendi botte eviti di rifare lo stesso errore. Non pensavo fosse difficile rappresentarmi”.

L’atleta ha sottolineato la delusione provata in quei mesi: “Per contrasto, quando mi sono trovato davanti a persone che promettevano soldi e numeri mi sono affidato – ha ricordato l’atleta -. In qualche mese ho realizzato che mi raccontavano come non sono. C'era poca trasparenza. Tutti sapevamo che mia madre non poteva essere la persona che chiudeva i contratti, mi serviva risistemare l’assetto con persone fidate al cento per cento”. Così, il campione plurimedagliato ha deciso di cambiare aria e di farsi rappresentare da una società londinese. Fedez gli ha chiesto i danni per “recessione unilaterale del contratto”.