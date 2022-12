Omnibus, Matteo Bassetti sul Covid: la Cina è una bomba biologica

29 dicembre 2022 a

Matteo Bassetto mette in guardia sui pericoli provocati dalle persone che arrivano in Italia dalla Cina. Il direttore delle Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova chiede al governo di combattere per ottenere l'attenzione dell'Europa su un tema che potrebbe mettere un ginocchio l'intero continente.

"Anche se ci fosse solo la variante omicron - afferma Bassetti durante la puntata di "Omnibus" del 29 dicembre - la situazione in Cina rappresenta una vera e propria bomba biologica. Una popolazione di 1 miliardo e mezzo di persone è suscettibile a un virus che può girare liberamente perché non trova alcun ostacolo visto che i cinesi sono molto poco vaccinati o lo sono stati con strumenti che non funzionano come i nostri. Il virus non solo potrebbe essere già mutato ma potrebbe mutare domani. Per questo dobbiamo fare una grande attenzione a ciò che arriva dalla Cina. Siamo così sicuri di essere coperti per omicron? La dose di richiamo l'ha fatta meno del 40% degli over 75. Insomma i richiami del 2022 non sono andati come sarebbero dovuti andare. E' bene che sui viaggi dalla Cina intervenga l'Europa. Il 95% dei cinesi arrivano in Italia tramite triangolazioni europee e non attraverso voli diretti. Quindi è giusto chiedere all'Europa di intervenire. Il ministro Schillaci ha fatto bene e l'Italia si farà promotore di misure di contenimento. Cerchiamo così di non portarci a casa una variante che può rivelarsi resistente ai vaccini".