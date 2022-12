Omnibus, Osnato sulla manovra: nel 2023 speriamo di avere più tempo per il Parlamento

21 dicembre 2022 a

Manovra finanziaria sotto la lente di ingrandimento. In queste ore se ne parla in concomitanza con la discussione che si apre giovedì 22 dicembre alla Camera dei deputati. Ma se ne parla anche negli studi televisivi di Omnibus con Marco Osnato, di Fratelli d'Italia che auspica in futuro di avere più tempo per discuterne in Parlamento.

"Con la manovra di bilancio siamo arrivati a ridosso dell'approvazione del decreti quater - sottolinea Osnato durante la trasmissione su La7 - Poi c'è stata una dialettica tra maggioranza e opposizione che ha rallentato ulteriormente i lavori. Per approvare la Finanziaria arriveremo così a ridosso del Natale e questo non è certo il modo migliore per approvare una legge di Bilancio ma ormai è diventata anche una tradizione degli ultimi anni. L'auspicio è che nel 2023 si possa discutere molto di più. In ogni caso è una manovra che aiuta molto le aziende e le famiglie sul fronte del caro bollette, ha al suo interno spunti interessanti sulle problematiche sociali e prova a dare risposte sulla crescita dell'economia attraverso il taglio del cuneo fiscale e la decontribuzione".