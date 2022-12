Soumahoro torna a parlare: "Il silenzio degli amici..", con chi ce l'ha

25 dicembre 2022 a

Rompe il silenzio dietro al quale si era trincerato negli ultimi giorni Aboubakar Soumahoro e lo fa con un post sui social in cui fa gli auguri di Natale, ma nel quale è possibile leggere una stoccata che riguarda il clamore mediatico seguito alla vicenda che lo ha travolto, dopo che la procura di Latina ha aperto l'inchiesta sulle coop della suocera e della compagna.

"Vorrei augurare ad ognuna e ognuno di voi un sereno Natale richiamando una parola, forse inflazionata, ma che per me resta densa di significati: Amore. È l'amore, in fondo, che ci permette di coltivare l’altruismo e la solidarietà in ogni istante della nostra vita", scrive su Facebook il sindacalista eletto alla Camera con Sinistra e Verdi. "Vivere ed agire con umanità, mantenendo sempre la propria serenità spirituale, resistendo al malvagio spirito della cattiveria, ci consente di contribuire alla costruzione di una comunità solidale di fratellanza e sorellanza. Perché, come disse Martin Luther King Jr, 'alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici'..." commenta nel post sibillino. Su Twitter aggiunge: "Auguri di un sereno Natale all'insegna dell'amore che ci permette di resistere alla malvagità e alla cattiveria per coltivare l’altruismo e la solidarietà".

Il deputato, ormai ex esponente di Verdi-Sinistra italiana, è tornato al centro delle cronache dopo che Striscia la Notizia ha rilanciato un video in cui emerge il sospetto che potesse sapere degli affari della moglie. La vicenda giudiziaria che riguarda la suocera e la compagna entra nel vivo, così come il caso politico.