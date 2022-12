Caso Soumahoro, Striscia la Notizia scodella il documento esplosivo

22 dicembre 2022 a

Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, torna sul «caso Aboubakar Soumahoro», con un documento video preso dal profilo Facebook dell’onorevole e risalente al luglio 2020 in cui il deputato annunciava l’addio al sindacato per «la missione» con la sua Lega Braccianti. «La scelta che ho compiuto comporterà dei sacrifici, anche economici, per me e per la mia famiglia. Non rinuncio a un salario per un altro salario: rinuncio a un salario punto», dichiarava Soumahoro allora. E non finiva qui: «Non rinuncio a una scrivania per una poltrona: chi mi conosce, sa che non sono uno da scrivania. E per quanto riguarda la politica, non ho nemmeno la tessera di un partito».

Circa due anni dopo, però, è arrivata la candidatura e l’elezione alla Camera nelle fila di Alleanza Verdi e Sinistra. Il servizio di Striscia la notizia non si è concentrato solamente sullo scandalo delle cooperative sociali gestite dalla compagna e dalla suocera dell’ex sindacalista, ma ha parlato pure di fondi dalla Lega Braccianti di cui non si sa più nulla, dopo le accuse, raccolte dall’inviato di ‘Striscia’ Pinuccio, dei suoi due ex soci. «Striscia ha iniziato a contattare Soumahoro il 25 ottobre per intervistarlo e avere la sua versione della storia», ha informato il Tg satirico elencando poi diciassette a cui vorrebbe una risposta. Tra queste: «Come sono stati spesi i fondi raccolti per la pandemia?», «Ha mai fatto il bracciante agricolo in Italia?» e «Come se li è pagati tutti questi viaggi in giro per il mondo?» Domande su cui regna il silenzio.