Lo sfogo di Gori: Soumahoro è di Fratoianni, Panzeri di Speranza. Perché accusano il Pd?

Il sindaco di Bergamo: "Con questi scandali non c'entriamo. Il partito tiri fuori l'orgoglio"

Il Pd sprofonda nei sondaggi e tocca il suo minimo storico sotto il 15%. A pesare, oltre alla sconfitta elettorale e ai tempi lunghi del congresso, che di fatto lasceranno i Dem senza guida fino a fine febbraio, sono anche gli scandali che hanno colpito il mondo della sinistra, a partire dal Qatargate.

Ma il sindaco di Bergamo Giorgio Gori non ci sta e si sfoga su Twitter: «Fatemi capire: Soumahoro è della ditta Bonelli&Fratoianni; Panzeri è di Art.1. Com’è che tutto finisce in conto al Pd? Adesso, per cortesia, ognuno si prende le legnate che gli toccano. E il Pd tiri fuori un po' di orgoglio e di amor proprio, che cavolo».

Non è la prima volta che Gori interviene nel dibattito in corso sugli scandali. "Dunque lo schifo di Bruxelles è colpa della mutazione dei comunisti in riformisti, dell’affievolirsi della critica al capitalismo, della terza via blairiana. I soldi stavano a casa di un esponente di Art.1, non proprio un neoliberista, ma le mani sporche sono sempre degli altri" aveva attaccato su Twitter qualche giorno fa.