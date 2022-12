Caso migranti, Aboubakar Soumhoro incastrato in tv da Striscia la Notizia

24 dicembre 2022 a

Ancora un retroscena che fa luce sulla vicenda che vede coinvolto Aboubakar Soumahoro, deputato ed ex esponente di Verdi-Sinistra Italiana. Nella puntata andata in onda il 23 dicembre, il tg satirico di Antonio Ricci ha mostrato le immagini di Soumahoro mentre "inaugura una casa dei diritti della Lega Braccianti proprio a Latina e proprio nella cooperativa Karibu gestita dalla suocera Marie Therese Mukamitsindo".

Striscia manda di nuovo ko Soumahoro: il documento è esplosivo

In altre parole la tesi di "Striscia" è la seguente: avendo una sede lì, come faceva Soumahoro a non essere a conoscenza dei maltrattamenti ai migranti che avvenivano nel centro gestito dalla suocera?. Altra scomoda scoperta viene dalle parole dell'amico Yacouba Saganogo che, a proposito di Soumahoro, ha dichiarato: "Anche cercando di fare delle rivendicazioni contro il sistema dei centri di accoglienza, lui ha sempre voluto evitare il Lazio". A tutto questo il diretto interessato ha preferito non replicare. Strano ma vero...