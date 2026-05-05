Garlasco, a Farwest su Rai 3 il delitto tra nuove verità e circo mediatico

05 maggio 2026

Martedì 5 maggio, alle 21.25 su Rai 3, torna Farwest, la trasmissione di Salvo Sottile con un approfondimento sul caso Garlasco che parte dal fenomeno mediatico di uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi vent’anni. Farwest si concentra sulle ultime novità mentre cresce l'attesa per l'interrogatorio di Andrea Sempio del 6 maggio: la Procura delinea il possibile movente, legato al rifiuto di un approccio sessuale. Farwest si concentrerà inoltre sulla denuncia di anomalie della difesa di Alberto Stasi e su una presunta regia capace di orientare il racconto mediatico. Un racconto che mostra come il caso Garlasco si sia consumato non solo nelle aule di giustizia, ma anche sotto i riflettori.



FarWest si sposta poi A Milazzo, in Sicilia , ed entra in esclusiva in una delle più grandi raffinerie d’Italia, dove il petrolio diventa carburante. Ma con la crisi internazionale e lo stop allo Stretto di Hormuz, le forniture si riducono e i prezzi schizzano. L’Italia regge grazie agli impianti ancora attivi, ma l’Europa paga anni di chiusure e oggi rischia di restare scoperta.



Ed è proprio la situazione internazionale con la chiusura dello “Stretto di Trump”, come il presidente USA ha ribattezzato Hormuz, che continua a condizionare l’economia del pianeta. I trasporti sono sempre più cari e rischiosi e con lo stop ai voli di lungo raggio il turismo americano punta sull’Italia.



FarWest racconta poi il Primo maggio di tensione a Torino, dove l’ex centro sociale Askatasuna torna a incendiare le strade. Un gruppo di attivisti tenta l’assalto allo stabile sgomberato a dicembre: volti coperti, pietre negli zaini e un obiettivo chiaro, “riprendersi” lo spazio.