Sanremo 2023, da Anna Oxa a Paola e Chiara: quanti ritorni al Festival

Cresce l’attesa per l’evento più polarizzante e coinvolgente d’Italia. I fedelissimi del Festival di Sanremo sono già in trepidazione: fanno il conto alla rovescia e aspettano elettrizzati quella che è stata soprannominata, in ambito musicale, la “settimana santa”. Ventidue Big in gara, ventotto artisti in totale (giovani compresi), tutti con le note nel DNA. Il Festival della canzone italiana si rinnova ogni anno e Amadeus è l’artefice di uno “svecchiamento” che porta a eccezionali risultati discografici. Il conduttore ha annunciato i nomi dei campioni che animeranno la competizione e ha confermato la sua salda capacità di dare una sferzata verso l’hype ed il contemporaneo.

Una manifestazione fluida unirà armoniosamente artisti di varia natura. Amadeus torna, per la quarta volta, al comando della nave del Festival di Sanremo con ampi poteri e consapevolezza. Il conduttore, entusiasta, ha elencato al Tg1 i nomi dei Big in gara e ha rinnovato la voglia di scrivere la storia della musica italiana partendo da intuizioni e sensazioni. Gli utenti sui social si stanno scatenando: “Il vero Natale è oggi”, “Aspetto la lista di Sanremo come mia nonna l’Angelus del Papa”.

Il cast è sicuramente frutto di una ricerca accurata e feconda: a cantanti con salda esperienza si alterneranno artisti dallo spudorato desiderio di conquistare un pubblico più ampio. C’è chi ha una concezione viscerale della musica, chi punta ad incendiare il teatro Ariston e chi, invece, farà delle parole il proprio punto di forza. Il Festival della Musica Italiana darà luce alla città di Sanremo dal 7 all’11 febbraio.

Come già rivelato, Amadeus sarà affiancato nella conduzione dall’incredibile Gianni Morandi e dall’influencer Chiara Ferragni. Suoni, voci e progresso: tutto è pronto per la settantatreesima edizione della febbrile competizione. Ecco chi parteciperà alla kermesse: la cantante dalla voce potente e cristallina, Giorgia; gli Articolo 31, gruppo hip hop vincente negli anni Novanta; il fenomeno del momento, Elodie; il riuscito duo Colapesce e DiMartino; la cantautrice ventenne, apprezzata dai giovanissimi, Ariete; i Modà, un gruppo di successo ma da tempo scomparso dalla scena musicale; Mara Sattei, fresca della soddisfazione di essere una delle quattro donne italiane presenti nella Top 100 degli album più venduti; Leo Gassman, nipote del grande Vittorio ed artista sbocciato ad X Factor; i Cugini di Campagna, gruppo pop che è ormai conferma e tradizione; Mr. Rain, rapper e produttore discografico; Marco Mengoni, cantautore che modula la voce come Penelope tesseva la tela; l’irripetibile Anna Oxa, concorrente a Sanremo già 14 volte; Lazza, il rapper milanese dalle incredibili rime; Tananai, il bello e dannato celebre per la reazione alla conquista dell’ultimo posto nella scorsa edizione dell’evento; Paola e Chiara, duo canoro dance pop; LDA, lanciato da Maria De Filippi e figlio di Gigi D’Alessio; Madame, cantautrice e rapper, emblema del rinnovamento e simbolo di fluidità; Gianluca Grignani, chitarrista eccelso ed autore dell’amato brano “Destinazione paradiso”; il rapper Rosa Chemical; i Coma_Cose, la coppia dalle canzoni poetiche ed iperrealiste; Levante, cantautrice siciliana dalla voce graffiata ed intensa ed Ultimo, re degli stadi e star da tutto sold out.