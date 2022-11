Dimartedì, Bersani travolto da Cattaneo: "Soumahoro? Quando governa la sinistra..."

29 novembre 2022 a

L'imbarazzo della sinistra è ormai arrivato a livelli mai visti per la vicenda che ha travolto Aboubakar Soumahoro, il sindacalista di origini ivoriane eletto alla camera dall'alleanza Verdi-Sinistra. Come noto sulle cooperative che si occupavano di migranti gestite dalla suocera e dalla moglie indaga la Procura di Latina - il nome del deputato non è nel fascicolo - ma oltre al lato giudiziario della vicenda c'è quello politico, con l''ennesimo eroe-figurina della sinistra che finisce dalle stelle alle stalle. A cercare di minimizzare gli effetti politici del caso Soumahoro è Pier Luigi Bersani nel corso di Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7.

"Con Soumahoro non buttiamo via il problema", getta la palla in tribuna Bersani che scatena la reazione di Alessandro Cattaneo, capogruppo alla Camera di Forza Italia. Cosa emerge dal caso Soumahoro? "Gli italiani ora pensano che c'è chi lucra molto di più sulla povera gente con le cooperative finte, con lo sfruttamento, con una narrazione fatta per prendere in giro. E ci sta in questa vicenda anche l'arroganza della sinistra che si innamora delle proprie idee e non legge la realtà", è la stoccata del parlamentare azzurro.

"Questo può valere una volta nella storia di Soumahoro, un'altra nei teoremi di cera magistratura, un'altra di come vi innamorate di mettere le tasse" argomenta Cattaneo che poi punge direttamente Bersani. "Prima mi ha spiegato più volte come noi dovremmo essere portatori degli interessi dei piccoli ad esempio con le banche, poi quando governa la sinistra succede come con Monte dei Paschi di Siena... Voi predicate bene ma razzolate male" è la bordata di finale di Cattaneo.