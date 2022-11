Botte da orbi Bersani-Severgnini: "Non sai cos'è il Reddito", "Parli come Conte"

23 novembre 2022 a

Beppe Severgnini del Corriere della sera non è d'accordo con chi vorrebbe tenere il reddito di cittadinanza così com'è, come Pier Luigi Bersani. Si parla della manovra del governo di Giorgia Meloni a Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, e il giornalista spiega che "nessuno vuole punire i poveri ma il reddito di cittadinanza non funziona, non è il modo giusto di aiutare i poveri. Avevamo tanti altri sistemi. Ma perché non chiediamo ai comuni di aiutare le persone che hanno bisogno visto che le conoscono? Invece abbiamo creato un nuovo carrozzone" dice Severgnini.

Bersani non ci sta: "Severgnini, tu non sai così il reddito di cittadinanza, abbi pazienza. Non sai come si applica, sennò non diresti queste cose qui. La pretesa di farne un avviamento al lavoro non era fondata ma ha tolto dalla povertà una marea di persone che non è in condizione di lavorare" dice l'esponente di sinistra.

"Non può dirmi che non conosco il tema perché non sono d'accordo, caro Bersani. E simpatico, però..." ribatte il giornalista ma Bersani non ha alcuna voglia di fare pace: "Se dici che il reddito non funziona dici una cosa che non sta in piedi". Singolare che Bersani, nel corso della stessa trasmissione, abbia ammesso che all'epoca sul sussidio proposto dai grillini si era astenuto. "Mi sembra di sentire Giuseppe Conte..." chiosa infine Severgnini.