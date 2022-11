Otto e mezzo, gli insulti di Scanzi: nel centrodestra al massimo conoscono Povia e Pupo

23 novembre 2022 a

"Ho sentito Pier Luigi Bersani citare Esiodo, nel centrodestra italiano al massimo conoscono Povia o Pupo". Piovono insulti nei confronti del centrodestra e dei suoi elettori a Otto e mezzo, il programma condotto su La7 da Lilli Griber che prova a contenere Andrea Scanzi che si lancia in una intemerata contro il "politicamente corrette" che in realtà è una raffica di contumelie indirizzate a chi non la pensa come lui.

Insomma, chi non è di sinistra è scontato che non sappia nulla di cultura classica, al massimo può avere come riferimento culturale Povia e Pupo. Gruber respinge questa idea, ma il giornalista del Fatto insiste: "Basta con questo politicamente corretto, non ho detto che tutti nel centrodestra sono così ma quando leggo certe dichiarazioni... C'è gente preparata in Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, ma altri...".

La conduttrice fa notare che il discorso vale per ogni schieramento politico, a destra come a sinistra. Ma Scanzi non ci sta e prende di mira il sottosegretario leghista Claudio Durigon: "Gli hanno chiesto come faranno a trovare lavoro quelli che perderanno il reddito di cittadinanza. Ha detto: lo troveranno. Ma dove? Nell'ovetto Kinder? È questo il governo, ruba ai poveri e regala ai ricchi..." continua Scanzi senza colpo ferire. A Gruber non resta che passare ad altro ospite.