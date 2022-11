Otto e mezzo, Andrea Scanzi e la profezia su Piantedosi: cosa farà coi migranti

07 novembre 2022 a

Quali saranno le politiche del governo Meloni sull'immigrazione clandestina? Andrea Scanzi non ha dubbi e ne ha parlato durante la puntata di "Otto e Mezzo" in onda il 7 novembre su La7. Il giornalista de "Il Fatto Quotidiano" mette in evidenza le fermezza con cui l'Esecutivo affronterà l'emergenza migranti. La linea sarà quella di Matteo Salvini ma il nuovo ministro dell'Interno non finirà a processo.

"Il vero obiettivo di Meloni è raccogliere ancora più consenso e mettere ulteriori bandierine - ha detto Scanzi a Lilli Gruber - Vuole sposare la strategia di Matteo Salvini ma con una maggiore attenzione alle tematiche giuridiche. Piantedosi farà le stesse cose che ha fatto Salvini ma senza finire a processo. Salvini, infatti, deve ancora aspettare l'esito del processo a Palermo sulla Open Arms. In ogni caso, per capire cosa vuole fare questo governo, bisogna prendere in considerazione tre personaggi di questo governo. Il primo è il sottosegretario Molteni della Lega che ha detto che l'intento primario è difendere i confini. La seconda frase è del ministro della Difesa Crosetto secondo il quale fermezza e umanità possono andare di pari passo. La terza frase è del ministro Piantedosi che ha detto: coloro che non possono sbarcare sono un carico residuale. Insomma abbiamo già la carta d'identità di questo governo. Vi sembra umano fare sbarchi selettivi? Vediamo la sanità marina che controlla se una persona stia sufficientemente male per sbarcare nel nostro Paese. A me, sinceramente, sembra che si sta facendo i forti coi deboli".