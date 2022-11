Otto e mezzo, "stai scherzando?". Alta tensione Scanzi-Gruber su Moratti

07 novembre 2022 a

Nervi tesi nello studio dei Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su la7. Tra gli ospiti di lunedì 7 novembre, come di consueto, c'è il giornalista del Fatto quotidiano Andrea Scanzi. Tra le notizie del giorno c'è quella che vede Letizia Moratti candidata alla Regione Lombardia con il Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi.

Secondo il direttore di Domani, Stefano Feltri, si tratta di una occasione persa del Pd che poteva sfruttare a proprio vantaggio lo strappo con il governatore Fontana e sostenere Moratti al Pirellone. Anche la conduttrice sembra di questo avviso e chiede un commento a Scanzi. "Non so se state scherzando..." afferma sbigottito il giornalista del quotidiano di Marco Travaglio. "Dopo aver perso le elezioni per riconquistare gli astenuti e quelli che non votano più Pd che fai, diventi tu stesso il centrodestra?" è il ragionamento di Scanzi. "Non si può prendere Moratti come se fosse un calciatore, lei che fu l'emblema del berlusconismo", afferma il giornalista che poi pronuncia la frase che indispettisce definitivamente Gruber: "È stata la presidente della Rai più lottizzata di sempre!". A quel punto la conduttrice non ci sta e ribatte che la Rai, semmai, è sempre stata lottizzata, anche adesso e in futuro "probabilmente non sarà diverso".

Non finisce qui. Scanzi si lancia un'ultima intemerata: "Per voi la politica è calcio, io preferisco perdere difendendo le mie idee Ma che ragionamento è? Prendere una per vincere dopo averla combattuta per trent'anni solo perché ha i voti...". Gruber volta pagina, lanciando una richiesta a Letizia Moratti di venire presto ospite in trasmissione...