Selvaggia Lucarelli in tv dopo il grave lutto. Come risponde alle critiche

Selvaggia Lucarelli ha subito un grave lutto, la morte della madre malata di Alzheimer. Ma ha dovuto anche affrontare anche le critiche per non aver dato forfait alla puntata di Ballando con le stelle dove è nella giuria. In una intervista al Corriere della sera la giornalista di Domani racconta che "i familiari di persone che soffrono di Alzheimer sono in qualche modo preparati". Sulle critiche ricevute, Lucarelli afferma: "C'è un enorme corto circuito: siamo così abituati alla strumentalizzazione del dolore trasformato in pochi secondi in rivendicazioni, posizionamenti e fertilizzante per il proprio brand che se uno osa lasciarlo in una stanza, senza esibirlo e sventolarlo, viene additato come cinico".

Della morte della madre aveva scritto sui social. "Non ho scritto cosa provo, ho scritto che è morta. E non accetto che mi si dica cosa dovrei provare. Si dà per scontato che la morte di un genitore debba voler dire sofferenza, dolore, che ci si debba chiudere in casa". Non si pende Lucarelli della partecipazione allo show di Rai1: "Non lascio che la retorica pubblica e il giudizio e il pregiudizio nei miei confronti condizioni e limitino le mie scelte. Lo rifarei altre cento volte". Tra i suoi critici anche Clemente Mimun, direttore del Tg5, che su Twitter aveva scritto: "Quando morì mia madre 'speciale Tg1' (di cui ero responsabile) non andò in onda".

Nelle battute finali dell'intervista trova spazio un commento sulla polemiche sollevata da Lucarelli che ha causato la sospensione da ballando d Enrico Montesano, che si era presentato alle prove poi mandate in onda con una maglietta del Decima Mas. "Non ci si poteva aspettare una crocifissione pubblica, anche perché lui ha negato di avere simpatie per il fascismo e per qualsiasi tipo di regime. Io alla sua buona fede non credo, conosceva il significato della maglietta. Quello che ha fatto è imperdonabile, ma non penso che gli si possa negare la possibilità di scusarsi pubblicamente" spiega Lucarelli.