Fedez si arrende agli attivisti del clima: "Hanno rotto le p***e, non uso più il jet"

È Fedez la prima vittima degli attivisti no-jet che chiedono a gran voce di farla finita con i voli privati che inquinano per portare in giro pochi ricchi passeggeri. "Non uso più il jet privato perché inquina e mi hanno talmente rotto le pa**e che non lo uso più" ha detto il rapper all'interno della trasmissione Muschio Selvaggio, podcast condotto con Luis Sal. Fedez era finito nel mirino degli attivisti per il clima a causa dell'uso con la moglie Chiara Ferragni e la famiglia dei voli privati anche per piccoli spostamenti e brevi vacanze.

Lo spunto per l'ammissione ai suoi fan è arrivato nell'episodio è il 104 del podcast, puntata dedicata alle disabilità in cui è intervenuto Emanuele, un ragazzo che non può viaggiare in aereo perché la sua carrozzina non viene accettata a bordo. "Se Fedez mi invita sul suo jet privato..." ha detto il giovane con una battuta. Ma non volerà con i Ferragnez, perché Fedez chiarisce: "Non posso più usare il jet privato perché inquina. Cioè, lo sapevo anche prima che inquina, ma la sensibilità delle persone è tale, mi hanno rotto talmente le pa**e che non viaggio più col privato", ha detto il rapper.

In un recente Dataroom sul Corriere della sera, Milena Gabanelli aveva stilato la classifica dei personaggi che inquinano di più per i loro jet privati. Tra questi i miliardari americani Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates, e i musicisti J-Z e Drake ma anche il calciatore Lionel Messi.