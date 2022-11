De Benedetti brutale con il Pd sul "disastro" Letta: "Partito di baroni". E insiste con Moratti

17 novembre 2022 a

L'ingegner Carlo De Benedetti rompe il silenzio e spara a zero sul Pd. In un'intervista al Corriere della Sera De Benedetti non risparmia critiche a nessuno: da Letta a Bonaccini e Nardella, fino a Schlein. L'ingegnere sostiene che sia stato un errore rifiutare l'alleanza con il Movimento 5 Stelle e si augura che dopo la sconfitta del 25 settembre, la sinistra torni a vincere. "Per farlo servono coalizioni elettorali, che non sono necessariamente coalizione politiche. Lo scopo tattico di un partito all'opposizione è mettere in difficoltà il governo" spiega sostenendo la candidatura di Moratti per la partita decisiva delle regionali in Lombardia.

De Benedetti lancia Moratti, offerta choc al Pd: "Ne hanno digeriti tanti..."

"Le democrazie moderne sono minate da due mali che le divorano da dentro: le crescenti disuguaglianze e la distruzione del Pianeta. Un partito progressista che non mette in cima al suo programma questi due punti non serve a niente, e infatti fa la fine del Pd; che ha conquistato la borghesia e ha perso il popolo" spiega De Benedetti al Corriere della Sera. "Purtroppo - aggiunge - queste non sono parole, sono fatti: con qualche eccezione, il Pd è un partito di baroni imbullonati da dieci anni al governo senza aver mai vinto un’elezione. La segreteria Letta è stata un disastro". Per quanto riguarda il futuro segretario del partito l'ingegnere afferma: "quelli che si sono candidati non mi sembrano in grado di scongiurare la morte progressiva del Pd". Poi si lancia in una critica sulle figure in pole per il Nazareno: da Bonaccini a Nardella fino a Schlein, nessuno di loro riesce a incassare il consenso di De Benedetti. E sulla candidatura di Letizia Moratti in Lombardia ricorda che "ho idee politiche da sempre opposte alle sue, le riconosco professionalità, capacità, onestà, passione, ambizione: tutte qualità. Il Pd in Lombardia non ha mai toccato palla. Ha sempre vinto la Lega" sottolinea ribadendo che se il Pd la sostenesse potrebbe vincere.