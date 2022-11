De Benedetti ora lancia Moratti: a PiazzaPulita la proposta choc al Pd

03 novembre 2022 a

Puntare su Letizia Moratti, già ministro dell'Istruzione con Silvio Berlusconi, pur di vincere le elezioni in Lombardia. Ha del clamoroso il "consiglio" di Carlo De Benedetti al Partito democratico nella puntata di giovedì 3 novembre di PiazzaPulita, su La7. Ospite di Corrado Formigli, l'editore di Domani già patron di Repubblica, in vista delle elezioni regionali in Lombardia argomenta: "Letizia Moratti è coerente con quello che ha sempre detto, non condivide dei provvedimenti del governo e della Regione Lombardia, ed essendo vicepresidente e assessore alla Sanità si è dimessa. È normale, non c'è niente di straordinario".

Però, "Moratti ha presentato una lista civica per le prossime elezioni in Lombardia - arriva al punto De Benedetti - pur non avendo le sue stesse idee le riconosco professionalità, serietà e impegno, e farebbe ottimamente il governatore della Lombardia. E sarebbe un grande risultato politico, anche perché metterebbe in difficoltà il governo. Se Matteo Salvini perde la Lombardia..." spiega l'ingegnere pregustando la debacle possibile del leghista e dell'essecutivo di Giorgia Meloni.

Il conduttore gli fa notare che "non sarà facile far digerite un nome come quello di Moratti" al Pd, persona "per bene ma dall'altra parte". "Ma abbiamo fatto digerire talmente tante cose... - chiosa De Benedetti riservando una stoccata non da poco a Enrico Letta - Questa vale la pena". Pur di vincere...