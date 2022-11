Montesano, la smentita che imbarazza la Rai. La verità sul saluto romano

17 novembre 2022 a

È una battaglia colpo su colpo quella tra la Rai ed Enrico Montesano Il servizio pubblico ha cacciato l'attore da Ballando con le stelle per aver indossato durante le prove del programma una maglietta con simbolo e motto della X Mas. Montesano dal canto ha annunciato un'azione legale perché il video era registrato e la produzione lo aveva visionato. Ora viale Mazzini lancia nuove accuse: l'attore di Febbre da cavallo in una occasione avrebbe fatto il saluto romano e ci sono le prove, ossia le registrazioni.

A sostenerlo sono fonti Rai che ne hanno parlato all'Ansa, poi ripresa da molti media. I fatti sarebbero avvenuti durante le prove dell’ultima puntata di Ballando con le stelle. Nella performance danzante Montesano avrebbe fatto il saluto romano davanti alle telecamere.

È la pistola fumante della svolta fascista dell'attore, già vicino a socialisti e Ds prima di abbracciare le battaglie no green pass? Non proprio, perché la ballerina professionista Alessandra Tripoli, partner di ballo di Montesano nel programma, smentisce le ultime accuse: "Non era un saluto romano, ma un gesto della coreografia". Infatti "il compito della settimana era proporre un numero di show dance. Ho scelto This is me, dal musical The Greatest Showman, e ho studiato nei dettagli il tutorial che ho trovato su YouTube in cui una coppia di coreografi illustra tutti i movimenti e finisce con il braccio alzato. A quel punto Enrico ha scherzato: 'oh no, così no, può essere frainteso, magari mettiamo il pugno'".