Montesano riammesso a Ballando con le Stelle? L'ipotesi di Dagospia sulla Rai spaventata dalla causa

Enrico Montesano potrebbe essere riammesso a Ballando con le Stelle. Uno scenario possibile anticipato da "Dagospia". Secondo il sito diretto da Roberto D'Agostino, in Rai qualcuno teme di poter perdere la causa contro il comico e per questo motivo si starebbe pensando di farlo tornare in gara.

Montesano è stato escluso per aver indossato la maglia del movimento "X Mas" durante le prove di ballo. Le immagini sono state mandate in onda durante la clip, che sarebbe stata avallata anche da Milly Carlucci.

La Rai ha avviato un'istruttoria interna per capire chi sono i responsabili dell'errore, intanto Montesano ha annunciato: «Ho chiesto al Presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di ricevermi affinché io possa rammentare il mio passato di uomo legato al rigoroso rispetto dei valori della libertà e della democrazia di cui tale associazione è custode attenta e rigorosa. Voglio altresì dimostrare come tale mio atteggiamento sia rimasto saldo e rigoroso nel tempo e che l'episodio in cui sono maldestramente caduto vada imputato a una leggerezza compiuta in assoluta buona fede. Sono certo che il Presidente dell'Anpi, che so essere persona dotata di equilibrio e di saggezza, vorrà ricevermi quanto prima».

La Carlucci si è invece difesa così: «Insinuare che qualcuno possa avermi suggerito di scrivere della maglietta di Montesano per creare il caso della settimana significa non capire niente di televisione ed equilibri e annessi. In questo caso dare la notizia era pure una faccenda scomoda per la mia posizione ma non potevo tacere. Se parliamo di responsabilità le attribuisco tutte a Montesano che si è presentato in sala prove con quella maglietta. La sua è colpa. Quella del programma e di chi deve vigilare è una svista, suppongo. Grave ma una svista» .