Enrico Montesano, colpo di scena: la foto di Milly Carlucci inguaia la Rai

Nuovo capitolo nella vicenda che vede protagonisti la Rai ed Enrico Montesano. L'attore si era presentato alle prove di Ballando con le stelle con la maglietta della X Mas, immagini che poi sono andate in onda senza che nessuno alzasse un dito. Almeno fino a quando Selvaggia Lucarelli ha tirato fuori il caso. Dopo le iniziali scuse, Montesano ha annunciato che potrebbe fare causa alla Rai perché la produzione aveva visionato le immagini e dunque sapeva tutto. Pertanto la cacciata dal programma ballerino è ingiusta.

Una freccia nell'arco di Montesano nel far valere le proprie ragioni arriva dai social. Da Instagram spunta una foto di Milly Carlucci postata prima della puntata del 5 novembre. "Scendono in pista con un tango molto significativo", scriveva la conduttrice immortalata accanto alla ballerina Alessandra Tripoli e allo stesso Montesano che, udite udite, sotto la giacca elegante sfoggiava proprio la maglietta incriminata con il logo della Decima Mas. Foto che naturalmente è sparita dopo l’esplosione del caso, ma è stata conservata da qualche utente come riporta Libero che ha raccontato la vicenda. La scoperta del post precedente al caso è "un elemento che finirà inevitabilmente anche nell'istruttoria interna avviata dalla Rai che ha come scopo ricostruire, passo dopo passo, come si sia arrivati alla messa in onda del filmato, registrato e montato prima della diretta del sabato sera" ricorda il quotidiano.

Dal canto suo, il legale di Montesano, Giorgio Assuma, nel contenzioso con la Rai potrebbe inserire un'altra foto, quella datata 2013 e che vede l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con alcuni esponenti militari. In prima fila proprio un rappresentante dell'associazione nazionale Marinai d'Italia, X flottiglia Mas, che regge il vessillo con lo stesso simbolo impresso sulla maglietta indossata da Montesano.