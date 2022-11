Non è l'Arena, Massimo Giletti travolge il giornalista francese: "Mi sono rotto..."

14 novembre 2022 a

"Mi sono rotto le scatole". Massimo Giletti perde la pazienza con la Francia e le lezioni sull'accoglienza calate dall'alto quando Parigi sul versante dei migranti ne combina di tutti i colori. Durante la puntata domenica 13 novembre di Non è l'Arena, il conduttore del programma di La7 va all'attacco di Emmanuel Macron. "Io mi sono davvero rotto le scatole. Sono anni che ci troviamo tutte le volte a raccontare questa storia".

Giletti si rivolge al giornalista francese ospite e in studio, Eric Jozsef di Liberation: "Senza ipocrisia, sarebbe ora che la Francia... mi ricordo quando i sans papiers", ossia gli stranieri privi di documenti, "erano in una chiesa e voi avete mandato la polizia a manganellarli per cacciarli". Troppo facile dimenticare. Ognuno ha i suoi problemi, ma noi non accettiamo lezioni da voi".

Il conduttore è un fiume in piena e il suo sfogo un atto di accusa a Parigi e alla doppia morale sui migranti del governo francese che ora accusa l'Italia. "Sono stufo vedere che questo Paese viene considerato una provincia dell'Europa, dobbiamo prendere atto che su questo tema bisogna sedersi a un tavolo e discutere. Se no si continua a parlare questo problema per anni". Lampedusa "è un problema dell'Europa, non solo italiano. Mi sono rotto di questa Europa, non ne posso più".