Mattarella-Macron, la telefonata del disgelo: "Piena collaborazione tra Italia e Francia in ogni settore"

Il capo dello Stato sente l'inquilino dell'Eliseo e prova a riallacciare i rapporti tra Roma e Parigi sul fronte immigrazione

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella "scende in campo" per provare a contribuire al disgelo dei rapporti tra Italia e Francia. Nella mattinata, infatti, il capo dello Stato ha avuto con il Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, un colloquio telefonico, "nel corso del quale entrambi hanno affermato la grande importanza della relazione tra i due Paesi e hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell’Unione Europea" rende noto il Quirinale.

La decisione del Quirinale dà anche l'idea di quanto profonda sia stata la crisi diplomatica di questi giorni, causata dal rimpallo delle responsabilità sullo sbarco della nave ong Ocean Viking. Solo ieri dall'Eliseo erano arrivati altri strali verso il governo italiano, con la definizione di "perdente" riguardo la linea politica adottata dalla premier italiana Giorgia Meloni. Il canale riaperto tra Mattarella e Macron invece potrebbe essere cruciale all'alba di una settimana che prevede importanti consessi internazionali dove Roma proverà a far valere le sue ragioni nella gestione dei migranti.