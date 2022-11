“Niente più accoglienza dei migranti”. La Francia si rimangia l'accordo con l'Italia

13 novembre 2022 a

La Francia dice basta all’accoglienza dei migranti secondo quanto stabilito da un accordo con l’Italia. “L’Italia non mantiene l’impegno fondamentale nel meccanismo di solidarietà europea, non faremo quanto era stato previsto, ovvero accogliere 3.000 migranti attualmente sul territorio italiano” la presa di posizione del portavoce del governo francese, Olivier Veran, che ha confermato a Bfm-Tv che la Francia non accoglierà “le oltre 3.000 persone sbarcate in Italia, di cui 500 entro la fine dell’anno nell’ambito del meccanismo di solidarietà europea. Giorgia Meloni è la grande perdente in questa situazione”. L’Italia ha rifiutato di accogliere nei suoi porti la nave della Ong Ocean Viking, che trasportava 234 migranti, poi accolta venerdì in Francia, a Tolone. Per il governo francese, questo rifiuto è da parte di Roma un rifiuto degli accordi europei sull’accoglienza dei migranti, e va sanzionato.

La rottura dei rapporti è totale, ma Matteo Piantedosi, intervenendo nella sala consiliare del Comune di Pietrastornina, non fa passi indietro: “Se siamo agli insulti personali, perfino fondati con maldestre ricostruzioni fattuali del tutto marchiatamente errate, credo sia perché qualcuno ha percepito che siamo sulla strada giusta. A differenza di qualche mio predecessore, dico a chi fa queste cose che io vivo il beneficio di avere l’orgoglio e l’onore di far parte di un governo che è totalmente pulito, monolitico, granitico e convinto di andare dritto per la sua strada e durare cinque anni per il servizio del Paese. Se qualcuno immagina qualche schema che passa attraverso l’azzannare il ventre molle del tecnico del governo, si sbaglia di grosso - sottolinea il ministro dell’Interno italiano - perché non è tanto la forza di chi rappresenta questa figura, ma il fatto, e ve ne porto testimonianza, di vivere l’assoluta graniticità e condivisione totale dalla premier e da tutti i colleghi di governo di quelle che sono le nostre visioni”.