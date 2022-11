L'aria che tira, Rampini sul prezzo del gas: è un'illusione ottica

05 novembre 2022 a

Battaglia sul prezzo del gas. I commentatori cercano di capire cosa sta succedendo ai prezzi dell'energia. Nei mesi scorsi i prezzi sono schizzati in alto e adesso sembrano arrivati al momento della frenata generale. Ma quanto durerà tutto questo? Ne parla Federico Rampini nel corso della puntata de "L'Aria che Tira" in onda su La7 il 4 novembre. Secondo il giornalista del "Corriere della Sera", il calo del prezzo del gas è una sorta di illusione ottica che scomparirà già a partire dalla prossima primavera. Ora, infatti, le scorte di gas sono piene e la richiesta globale si è fermata. Dopo l'inverno, però, la situazione cambierà radicalmente e la corsa agli approvvigionamenti ripartirà da zero.

“Adesso ci sarà un calo delle prossime bollette perché a monte il prezzo del gas sta calando - spiega Rampini in collegamento con lo studio di Myrta Merlino su La7 - Si tratta di una specie di illusione ottica, nel senso che tutti i Paesi europei hanno completato le scorte per questo inverno, quindi quella corsa folle all’accaparramento di gas naturale che aveva fatto impazzire i prezzi per adesso si è fermata. Tra un po', dunque, gli italiani vedranno un sollievo modesto sulle bollette: questo è l’unico aiuto per Giorgia Meloni, però poi in primavera e in estate i prezzi torneranno a salire perché ci ritroveremo daccapo, cioè a dover ricomprare gas. La mancanza del gas russo si farà sentire di nuovo, non lo si sostituisce così facilmente e rapidamente".