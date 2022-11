L'Aria che Tira, “aggressione della Polizia”. La sinistra ha già emesso la sentenza sugli scontri

04 novembre 2022 a

Si discute degli scontri andati in scena negli scorsi giorni all’Università La Sapienza nel corso della puntata del 4 novembre de L’Aria che Tira, il talk show mattutino di La7 condotto da Myrta Merlino. A parlare e a puntare il dito in un’unica direzione è Giorgio Cremaschi di Potere al Popolo, che addossa le colpe soltanto ad una parte in causa: “Per me vale quello che disse una volta Pertini, 'libero fischio in libera piazza’. Il diritto a contestare le manifestazioni che non si condividono c'è, ovviamente senza violenza. Ma in questo caso l'unica violenza è stata quella della Polizia nei confronti degli studenti. Il diritto ad andare in un posto dove ci sono persone che fanno discorsi che non condividi e che contesti, fischi, metti striscioni, fa parte della democrazia. Noto che Maurizio Gasparri è particolarmente garantista quando si parla dei reati di cui è accusato Silvio Berlusconi, ma non lo è più quando si fanno processi alle intenzioni agli studenti. Il suo questo è, parla di aggressione, ma non ci sono i fatti, gli unici fatti sono le bastonate. Siamo davanti ad un atto di aggressione della Polizia nei confronti di studenti che contestavano un convegno che non condividevano, questa - conclude Cremaschi - è la sostanza”.