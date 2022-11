L'Aria che Tira, Andrea Delmastro: la sinistra vuole uno scontro di civiltà sul decreto rave party

03 novembre 2022 a

a

a

Decreto rave party, la sinistra ne fa uno scontro di civiltà. Non ha dubbi Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, che risponde alle critiche dell'opposizione sulle norme previste dal nuovo dl sull'occupazione di spazi pubblici da parte di più di 50 persone che mettano così a rischio l'incolumità pubblica. Se n'è parlato nel corso della puntata de L'Aria che tira in onda il 3 novembre su La7. Il sottosegratrio ha ribadito la disponibilità della maggioranza di centrodestra al confronto parlamentare per tipizzare ulteriormente la fattispecie di reato in modo da circoscriverne l'applicabilità.

"Non ravviso tutte quelle criticità che ravvisa il centrosinistra - ha detto Andrea Delmastro intervistato in studio da Myrta Merlino - Ancor meno ritengo che si possa urlare a uno Stato putiniano o addirittura a uno Stato di polizia. Al posto di farne uno scontro di civiltà, la sinistra dovrebbe assumere un atteggiamento dialogante volto a tipizzare ulteriormente il decreto circoscrivendolo meglio. A me pare che attualmente stiano parlando di cose fuori dal mondo. Una norma che dice che non si possono invadere arbitrariamente terreni o edifici pubblici in più di 50 persone con modalità che mettono a rischio l'incolumità pubblica a me non sembra una cosa da Stato di polizia. Vogliamo circoscriverlo così nessuno può pensare che venga utilizzata per schiacciare il dissenso politico? Va bene, siamo pronti al confronto. Senza dimenticare che eravamo diventati la meta degli sballoni europei".