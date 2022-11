L'Aria che Tira, Gasparri asfalta De Luca: “Apologia della violenza, sei da denuncia”

04 novembre 2022 a

a

a

Scontro tra Erri De Luca e Maurizio Gasparri nella puntata del 4 novembre de L’Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino. Lo scrittore si arrabbia sulla gestione del rave party di Modena e sulla manifestazione a La Sapienza che ha portato a degli scontri tra studenti e forze dell’ordine: “A Modena c’è stato uno schedario di massa della gioventù per motivi musicali, se non fosse gaglioffo sarebbe ridicolo. Se hanno fatto l'identificazione di circa mille di quei giovani che stavano a quella manifestazione musicale autogestita, che io non chiamo rave party, lo hanno fatto per schedarle. Alla Sapienza c’è stata un’aggressione poliziesca”.

"Quota 41 nella legge di bilancio". Salvini fulmina Fornero sulle pensioni

Gasparri, senatore di Forza Italia, non si trattiene e gli risponde per le rime: “Dopo il Festival dell'apologia della violenza se mi si dà la parola intervengo. Parlando di 'aggressione poliziesca' si offendono dei lavoratori che tutelano la pubblica sicurezza, chiedo scusa io alla Polizia e ai Carabinieri per gli insulti che poco fa sono stati rivolti, e spero che qualcuno denunci Erri De Luca per queste parole. L’iniziativa alla Sapienza era di studenti di destra e alcuni hanno tentato di non farla svolgere, per chi faceva il servizio d’ordine di Lotta Continua anche nel 2022 bisognerebbe comportarsi come negli Anni di piombo, impedendo a chi non è d’accordo di parlare. Quel giorno si è tentato di impedire di parlare”.

"Inno a Fantozzi" De Benedetti scatenato da Formigli, assalto al governo

De Luca prova a replicare prima di lasciare la trasmissione: “Si può fare una manifestazione di protesta senza spacciarla per aggressione a mano armata? È materialmente falso che fosse un’aggressione, tanto siete abituati a dirlo… Era una manifestazione sotto la sede di un incontro, le piace falsificare e avrà ragione. Lei ha ragione perché parla più forte e grida più forte…”. Il vicepresidente del Senato chiude il discorso così: “Volevano impedire di far parlare altri, era un’aggressione”.