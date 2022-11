Controcorrente, Casini contro il decreto anti-rave: non piace neanche alla maggioranza

02 novembre 2022 a

Decreto sui rave party nell'occhio del ciclone. Veronica Gentili ne ha parlato durante la puntata di "Controcorrente" in onda il 2 novembre su Rete4. Ospite in studio è stato Pier Ferdinando Casini che ha sottolineato la necessità di modificare il testo con l'aiuto del Parlamento. In particolare nelle parti che riguardano il numero dei partecipanti e le pene associate al reato.

"Il decreto sui rave party è stato controfirmato dal Capo dello Stato e sarà discusso anche dal Parlamento - ha detto Casini - Il decreto va modificato sostanzialmente perché ci sono diverse cose che non vanno. Non lo dice solo il Pd ma anche metà Forza Italia e vari esponenti della maggioranza di governo. Le pene sono eccessive e sproporzionate. Va rivisto il numero dei partecipanti e la definizione delle fattispecie. Insomma questo decreto è uscito male ma il Parlamento serve proprio a questo. Un'opposizione seria modifica i provvedimenti ed evita di presentare manifesti ideologici. Insomma questo provvedimento va cambiato".