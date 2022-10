Controcorrente, Rauti elogia Meloni: "È un fenomeno politico da studiare"

22 ottobre 2022 a

a

a

Isabella Rauti, ospite dello speciale di Controcorrente in onda sabato 22 ottobre su Rete4, risponde alle domande di Veronica Gentili che le chiedeva di svelare i momenti concitati precedenti al conferimento dell'incarico di governo a Giorgia Meloni.

“Inimmaginabile”. Secco no alle larghe intese: meglio il ritorno al voto

"Permettetemi di dire che oggi è un momento di svolta storica: per la prima volta nella storia della Repubblica italiana una donna diventa presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre è una donna di destra. Una circostanza già accaduta in altri Paesi ma mai in Italia. Una persona che è passata dalla sezione a Palazzo Chigi facendo politica ogni giorno e portando un partito dal 1,9% del 2013 al 26% del 2022. È un fenomeno politico da studiare, comunque la si pensi" dice con orgoglio la senatrice di Fratelli d’Italia.

"Sinistra allo sbando". Rauti inchioda le femministe dem

Poi Rauti risponde alla domanda di Gentili. "La composizione del governo rappresenta le forze della coalizione con cui c'è stata intesa: 5 ministri alla Lega, 5 a Forza Italia e il resto scelto da Fratelli d'Italia a cui vanno aggiunti i tecnici. Ci sono stati dei momenti di tensione, è inutile nasconderlo, ma mentre imperversava il toto ministri nel mondo del giornalismo, Giorgia Meloni lavorava non solo ai dossier più urgenti ma anche alla lista dei ministri che è stata condivisa con gli alleati. Poi sicuramente c'è stata un'accelerazione che è stata dovuta alle emergenze da affrontare che rendevano urgente la formazione del governo in tempi brevi" conclude la senatrice.